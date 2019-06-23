Клімкін назвав «розвідку боєм» зустрічі Зеленського з Макроном і Меркель



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Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель, Берлін, Німеччина, 18 червня 2019 року

Зеленського перевіряли на поступливість в питанні Росії, зазначив Клімкін

Лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон та Анґела Меркель під час візитів президента України Володимира Зеленського провели «розвідку боєм» щодо позицій, якими у відносинах у трикутнику Україна – ЄС – Росія готовий поступитися новий український керівник.

Про це в інтерв’ю «5 каналу» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Було важливо подивитися і для Макрона, і для Меркель, які наміри стратегічні. Насправді складна ситуація для нової команди стане, коли буде велика фракція в новій Раді, буде великий тиск щось робити, не виключено, що буде великий тиск щось робити за наш рахунок, і я бачу певні ознаки цього. Тому до цього потрібно підготуватися, і чіткі меседжі, які прозвучали, є дуже корисними», – вказав Клімкін.

«На жаль, є проблеми навколо повернення Росії до Ради Європи. Оскільки я намагався пояснити всім нашим партнерам, що проблема не в поверненні як такому: від того, що там буде декілька російських депутатів, нам не холодно й не спекотно. Проблема ж зовсім в іншому: хтось хоче використати це повернення як шлях до «нової нормальності» з Росією», – додав український міністр закордонних справ, каденція якого добігає кінця.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила 18 червня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, що відновлення в правах делегації Росії у Парламентській асамблеї Ради Європи можливе лише за певних умов.

«Але водночас треба знайти якийсь шлях для того, щоби вони (Росія – ред.) виконали зобов’язання», – сказала Меркель.

3 червня регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ і ускладнити процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

Росія не бере участі у сесіях асамблеї з січня 2015 року після застосування серйозного обмеження повноважень її делегації.

Українські правозахисники вважають, що повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи за умов нехтування вимог організації Росією стане «моральною капітуляцією» цієї міждержавної організації.

17 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна хоче уникнути повного виходу Росії з Ради Європи. Натомість президент України Володимир Зеленський заявив у Парижі, що у Парламентської асамблеї Ради Європи немає підстав для повернення російської делегації.