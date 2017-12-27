Клімкін повезе німецького колегу на Донбас

До України їде глава МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель

3-4 січня 2018 року федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель здійснить робочий візит в Україну. У Міністерстві закордонних справС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та ФРН. Про це повідомила прес-служба МЗС. «Ключовим питанням переговорів стане роль ФРН, разом з Францією, у



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Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель і глава МЗС України Павло Клімкін

До України їде глава МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель

3-4 січня 2018 року федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель здійснить робочий візит в Україну. У Міністерстві закордонних справС України відбудуться переговори керівників зовнішньополітичних відомств України та ФРН. Про це повідомила прес-служба МЗС.

«Ключовим питанням переговорів стане роль ФРН, разом з Францією, у рамках Норманського формату з протидії російській агресії. У цьому плані міністри обговорять подальші спільні кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також звільнення українських політв’язнів, які утримуються в російських тюрмах», - інформують у МЗС.

Павло Клімкін та Зігмар Габріель обговорять також питання двосторонньої співпраці, «яка є динамічною та плідною». «Зокрема, успішно реалізовується спільна ініціатива міністрів закордонних справ України та ФРН щодо Року мов. Спостерігається якісне зростання показників економічної та інвестиційної співпраці. Уряд ФРН надає значну практичну допомогу у здійсненні системних реформ в Україні», - зазначають у МЗС України.

Під час переговорів планується підписання двосторонньої Угоди про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломатичних представництв і консульських установ.

Павло Клімкін та Зіґмар Ґабріель також здійснять спільну поїздку на Донбас поблизу лінії дотику.