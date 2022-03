Зеленський закликає Німеччину закрити небо над Україною

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Розповів про обстріл Росією житлових кварталів українських міст у той час, як тривали переговори про перемир'я. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною», – написав Володимир Зеленський.

Had a phone conversation with Chancellor @OlafScholz. Spoke about Russia's shelling of residential neighborhoods in Ukrainian cities during peace talks. Emphasized the need to close the sky over . The work on Ukraine's accession to the #EU needs to be accelerated.