Зеленський закликає Німеччину закрити небо над Україною

Ворог продовжує обстріл мирних українських міст

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем наголосив на необхідності закриття неба над Україною. Про це президент повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Розповів про обстріл Росією житлових кварталів українських міст у той час, як тривали переговори про перемир'я. Наголосив на необхідності закриття неба над Україною», – написав Володимир Зеленський.

Had a phone conversation with Chancellor @OlafScholz. Spoke about Russia's shelling of residential neighborhoods in Ukrainian cities during peace talks. Emphasized the need to close the sky over . The work on Ukraine's accession to the #EU needs to be accelerated. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022





У бесіді з канцлером Німеччини глава держави також заявив про необхідність прискорити процедуру вступу України до Європейського союзу.

Напередодні генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

28 лютого росіяни прицільно обстріляли житлові квартали Харкова. «Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин. Росія використовує тяжку артилерійську зброю!», – повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. За попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

Додамо, що сьогодні Європарламент прийняв рішення щодо вступу України до ЄС. Україна отримає статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, 1 березня Європейського парламенту зібрався на засідання у зв'язку з російською агресією Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський завершив свій виступ у Європарламенті, депутати йому аплодували стоячи.

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