Климпуш-Цинцадзе до польських політиків: без незалежної України не буде незалежної Польщі

Український віце-прем'єр розглядає ускладнення польсько-українських взаємовідноcин , як тимчасові труднощі

Польським політикам слід пам'ятати, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Про це в інтерв'ю «5 каналу» зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. «Не хочеться бути банальною, але десь, напевно, Пілсудського треба згадувати стосовно



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Іванна Климпуш-Цинцадзе

Український віце-прем'єр розглядає ускладнення польсько-українських взаємовідноcин , як тимчасові труднощі

Польським політикам слід пам'ятати, що без незалежної України не буде незалежної Польщі. Про це в інтерв'ю «5 каналу» зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Не хочеться бути банальною, але десь, напевно, Пілсудського треба згадувати стосовно того, що без незалежної України незалежної Польщі таки не буде. І для обох країн наша сила, міць, становлення, територіальна цілісність, суверенітет, спроможність – вони є принциповими для того, щоби ми далі могли рухатися впевнено заради наших громадян. Тому хочу розглядати це (ускладнення польсько-українських взаємовідноcин – ред.), як тимчасові труднощі, які очевидно не додають оптимізму, але разом з тим примушують певним чином креативно підходити до того, як діяти далі», – сказала вона.

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