Клюєв не здається. Одіозний соратник Януковича хоче на вибори і знову пішов до суду



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Ексрегіонал і колишній глава адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв

Ексглава адміністрації президента Віктора Януковича оскаржив постанову ЦВК про скасування реєстрації

Колишній глава адміністрації президента Януковича Андрій Клюєв хоче скасувати постанову ЦВК від 3 липня про скасування своєї реєстрації кандидатом в народні депутати, висунутого Ліберальною партією в одномандатному виборчому окрузі № 46 на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

5 липня позов Клюєва надійшов до Шостого апеляційного адміністративного суду. Також цього дня було призначено складу суду з головуючим суддею Андрієм Кучмою.

Дані держпорталу «Судова влада України»

Нагадаємо, що 3 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію у народні депутати чиновника часів Януковича Андрія Клюєва. За інформацією державних і правоохоронних органів, тривалість перебування Клюєва за межами України становила 9 днів у період з 1 до 11 січня 2014 року, додаткових відомостей стосовно перетину державного кордону України з 1 січня 2014 року не виявлено.

Однак, за даними Генпрокуратури, починаючи з 2014 року, проводяться досудові розслідування у декількох кримінальних провадженнях, у яких Клюєву повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та оголошено про його розшук.

Крім того, з кінця 2015 року слідчим суддею надано дозвіл на його затримання підозрюваного з метою його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також Генеральною прокуратурою України було зазначено, що вона має обґрунтовані відомості, що Клюєв А.П. не перебуває на території України з лютого 2014 року.

Крім цього, 3 липня 2019 року до Центральної виборчої комісії надійшли листи Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національної поліції України, у яких стверджується, що Андрій Клюєв не проживає на території України останніх п’ять років, що є порушенням статті 76 Конституції України.

Відповідно до листа Генеральної прокуратури України, згідно з показами свідків, зокрема працівників Управління державної охорони, якими у лютому 2014 року здійснювалась охорона колишнього Президента України Януковича, Клюєв супроводжував експрезидента у період з 21 до 23 лютого 2014 року під час перетинання останнім державного кордону України, що свідчить про те, що Клюєв за сприянням органів влади Росії мав можливість перетинати державний кордон України та РФ поза митним та прикордонним контролем для переховування від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

У березні 2014 року Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області надано інформацію про те, що за адресою реєстрації Андрія Клюєва у Донецьку ніхто не проживає. Установлено, що у грудні 2016 року «ексрегіонал» брав участь у судових засіданнях Дорогомилівського районного суду Москви.

Комісією з контролю за файлами Інтерполу на запит прокурора повідомлено, що Клюєв уповноважив інформувати НЦБ Інтерполу України про своє поточне місцеперебування за адресою: селище Шульгіно, Одінцовський район, Московська область, Росія.

Крім того, 23 травня 2019 року до департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України та 24 травня 2019 року до Генеральної прокуратури України надійшли листи Клюєва А.П., в яких зазначено таку адресу «для листування»: селище Шульгіно, Одінцовський район, Московська область, Росія.

Згідно з інформацією, отриманою від Служби безпеки України, відповідно до матеріалів указаних кримінальних проваджень, Андрій Клюєв виїхав за межі України в 2014 році. З 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону України не перетинав.

Додамо, що рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 26 червня 2019 року скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 23 червня 2019 року № 1196 «Про відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України Клюєва А.П., висунутого Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі № 46 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» та зобов’язано ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Клюєва.

Постановою Верховного Суду від 30 червня 2019 року рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 26 червня в частині зобов’язання Центральної виборчої комісії зареєструвати кандидатом у народні депутати Клюєва скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким зобов’язано Комісію повторно розглянути подані Ліберальною партією України документи щодо реєстрації кандидатом у народні депутати України Клюєва.