КНДР і Республіка Корея планують провести новий саміт лідерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кім Чен Ин і Мух Чже-ін

До саміту Кім Чен Ин і Мух Чже-ін мажуть зустрітися в Владивостоку

Представники двох Корейських держав мають намір 13 серпня 2018 року провести переговори в прикордонному селі Пханмунджом. Предметом переговорів буде стан виконання підписаної в квітні 2018 року декларації лідерів КНДР і Республіки Корея.

Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє про те, що також наступного понеділка передбачається обговорення нового можливого саміту на найвищому рівні. Проте лідери двох Корей до свого наступного саміту можуть зустрітися на Східному економічному форумі РФ в Владивостоку. Спеціалісти КНДР наприкінці липня 2018 року перевіряли спроможність залізниці, яка веде до РФ, прийняти спеціальний поїзд, яким їздить північнокорейський лідер. Присутність Кім Чен Ина в Владивостоку майже автоматично означатиме і присутність Мун Чже-іна на Східному економічному форумі.

Окрім того Сеул має намір почати надавати гуманітарну допомогу Пхеньяну. До цього 7 серпня 2018 року санкційний комітет щодо КНДР в Раді Безпеки ООН схвалив створення окремого органу, який матиме можливість робити виключення із обмежень щодо Пхеньяну, виходячи із гуманітарних розрахунків. Проте такий розвиток подій може не задовольнити адміністрацію Дональда Трампа, яка виступає за збереження максимального тиску на КНДР до проведення Пхеньяном повного ракетного і ядерного роззброєння.