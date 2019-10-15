Книга рекордів України обрала п’ятьох бренд-амбасадорів країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Книга рекордів України обрала п’ятьох бренд-амбасадорів країни Фото: record.org.ua

Українці отримали звання «бренд-амбасадор» за формування позитивного іміджу країни

У приміщенні музею «Становлення української нації» відбулась церемонія нагородження національної премії «бренд-амбасадор» України. Організатором та ініціатором ідеї даного проекту виступив національний проект «Книга рекордів України» на чолі з генеральним директором Ганною Крисюк.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Ідеєю створення даного проєкту є подяка надзвичайним людям, які кожного дня роблять вклад у просування позитивного іміджу України у світі та для того, щоб про Україну знали в цілому світі.

«Даною премією ми хочемо привернути увагу до особливих, успішних і мега талановитих людей України, які є прикладом для наших дітей і найкращими репрезентаторами України в світі. Ми бажаємо мотивувати людей розвиватись та розвивати свою країну. Щиро віримо в майбутнє процвітання нашої країни і знаємо, що це досягається лише нашими з вами зусиллями», – ділиться генеральний директор Книги рекордів України Ганна Крисюк.

Дане звання – це не тільки велика честь, але і значна відповідальність. Людина, нагороджена званням «бренд-амбасадор України» з моменту вручення почесної грамоти та свідоцтва, має додержуватись прав та обов’язків цього почесного звання, згідно підписаної угоди. Амбасадори мають брати участь у різноманітних заходах та проектах по просуванню бренду України та формуванню позитивного іміджу країни. Також амбасадор має долучатись до організації соціальних, благодійних проектів та висвітлювати свою діяльність, в рамках просування бренду країни.

Номінантів на звання «бренд-амбасадор України» обирали за декількома критеріями, для цього організовувалась спеціальна комісія «Книги рекордів України», яка визначила успіхи та вклад номінантів у просування іміджу України.

Цьогорічними номінантами на звання «бренд-амбасадор України» стали:

Іван Князєв – неймовірна дитина, що не може всидіти на місці без діла. Футбол, ушу, заняття англійською та акторською майстерністю – і все бездоганно. У грудні 2018 в 6 років, Іван став переможцем Першої Всеукраїнської олімпіади з МА «Діти майбутнього», а в квітні того ж року – чемпіоном світу, обійшовши 7000 учасників в онлайн-чемпіонаті.

Олег Іваненко – Багаторазовий рекордсмен України і Книги рекордів Гіннеса , параолімпієць, номінант премії «Дюдина року», депутат Київської обласної ради. Вперше переплив протоку Босфор, завдовжки 30 км, що з’єднує Чорне та Мармурове моря, відокремлюючи азійську частину Туреччини (Анатолію) від її європейської частини — Фракії, а також переплив Ла-Манш, встановивши світовий рекорд. За 18 годин безперервного запливу він подолав 62 кілометр. Член Національної паралімпійської збірної України з плавання, чемпіон України, людина, яка встановила світовий рекорд, пропливши 50 метрів стилем батерфляй без єдиного вдиху.

Василь Вірастюк – український силач, володар титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та «Найсильніша людина світу» (2004). Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений майстер спорту України.

Майк Кауфман-Портніков – український піаніст, відомий на весь світ Лауреат міжнародних конкурсів піаністів; театральних фестивалів; Клезмерських фестивалів (Львів, Казань). Автор музики фільмів, вистав, мультфільмів. Окремий проект «Silent movie by RoyalMan»; У 2017 став «творчим обличчям» бренду Casio, з інструментами якого музикант гастролює. Лауреат фестивалю «Крок», премії ім. Лесі Українки. Режисер і автор першого Українського автентичного мюзиклу для всієї родини. Багаторазовий рекордсмен України.

Артемій Сурін – відомий український мандрівник, засновник міжнародної спільноти One Life, яка налічує більше 200 000 учасників. Сурін першим з українців здійснив навколосвітню подорож за канонами Британського Королівського географічного товариства, а саме за 280 днів відвідав усі 6 континентів, перетнув усі меридіани та часові пояси Землі, двічі екватор у протилежних напрямках, і жодного разу не скористався авіаперельотами. Сурін подолав понад 100 тисяч кілометрів по землі, річках, морях і океанах в безперервному шляху, не втрачаючи контакту з поверхнею Землі. Цією навколосвіткою, Сурін встановив 4 національних та два світових рекорди. також Артемій став першим українцем – членом почесного всесвітнього співтовариства мандрівників The Explorers Club від Yacht Club de Monaco, яке об’єднує видатних сучасних дослідників і мандрівників.

Церемонія нагородження номінантів розпочалась з привітального слова генерального директора Книги рекордів України Ганни Крисюк, яка хвилиною мовчання подякувала всім захисникам України і опісля запросила до вітального слова почесних гостей заходу, серед яких: Народний депутат України Павло Сушко; президент найвпливовішого украінського бізнес-клубу «CEO Club Ukraine» Сергія Гайдайчука; автор ідеї та засновник музею «Становлення української нації» Валерій Галана; представниця «Управління та промоції туризму КМДА» Олена Чернега, які разом із дирекцією Книги рекордів – Ігорем Підчібієм, Тетяною Демченко та представницями девелоперської компанії «Аlliance Group» – Ілоною Бовенс, Ярославою Бояркиною та Мазия Торотадзе привітали наших рекордсменів почесними відзнаками.