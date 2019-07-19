Перший український мандрівник об’їхав навколо світу без авіаперельотів графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українець Артем Сурін здійснив навколосвітню подорож

Сурін відправився з Києва в навколосвітню подорож 14 жовтня минулого року

Українець Артемій Сурін уперше в історії країни здійснив навколосвітню подорож за канонами Лондонського королівського географічного товариства: він побував на всіх континентах, жодного разу не вдавшись до авіаперельоту.

Про це повідомляє у Facebook Книга рекордів України.

«Неймовірні рекорди України та світу встановлює наш українець - Артемій Сурін. 21 липня 2019 року у порту Чорноморськ (Одеса) завершиться навколосвітня подорож, яку вперше в історії країни здійснив українець за канонами Лондонського королівського географічного товариства. Глобальна подорож під назвою Big Circle тривала 280 днів, та підійшла до свого фінішу в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Сурін відправився з Києва в навколосвітню подорож 14 жовтня минулого року. Під час подорожі українець ️побував на всіх шістьох континентах, включно з Антарктикою; ️перетнув три океани, всі меридіани, та всі часові пояси; ️досяг найвіддаленішого острова від будь-якого континенту чи країни - острова Піткерн у Тихому океані; ️двічі перетнув екватор в обох напрямках – північ-південь і південь-північ; ️відвідав 40 країн, витративши на це 280 днів.

При цьому відстань між найпівденнішою та найпівнічнішою точками шляху склала більше 10 тис. км, а в цілому Сурін подолав більше 100 тис. км по землі, річках, морях і океанах в безперервному шляху, не втрачаючи контакту з поверхнею Землі.

При цьому кожен із континентів український мандрівник знімав на відео з використанням дрона (коптера).

«Це також має стати світовим рекордом, та першою навколосвітньою подорожжю без авіаперельотів, де всі континенти зняті відеодроном. Звучить все це майже нереально, але українець весь цей шлях подолав. Хоча він і виявився набагато складнішим, ніж здавалося спочатку», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що під час свого Big Circle Сурін ️став першим українцем – членом почесної всесвітньої спільноти мандрівників The Explorers Club від Yacht Club de Monaco, що об’єднує видатних сучасних дослідників та мандрівників; подолав візові та бюрократичні труднощі, що могли перекреслити всі плани щодо подорожі; ️був незаконно заарештований та ув’язнений в іранській тюрмі за обвинуваченням у шпіонажі. На щастя, і завдяки зусиллям українських дипломатів Суріна звільнили з полону. Після цього він відмовився припинити свою навколосвітню подорож або використати літак для повернення в Україну та продовжив наземний шлях додому.

Зазначається також, що 21 липня зустріти мандрівника в Україні можна у порту Чорноморськ (Одеса) о 13:00. О 14:00 відбудеться перша пресконференція Суріна у відділі прикордонної служби «Чорноморськ». Безпосередньо на пресконференції, у присутності журналістів, буде оперативно здійснено фактчекінг (перевірку) потенційних рекордів українця особисто генеральним директором Книги рекордів України Ганною Крисюк.

У випадку підтвердження, ці рекорди будуть направлені до Книги рекордів Гіннеса та репрезентовані у більш ніж 25 країнах світу.

У пресконференції також візьме участь голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, 8 липня стало відомо, що в Ірані заарештовано громадянина України Артема Суріна, який здійснює навколосвітню подорож.

10 липня українського блогера і туриста Артемія Суріна звільнили з іранської в'язниці.