КНР і РФ провели перші спільні ракетні стрільби під час військово-морських навчань



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Стали відомі деталі перших спільних ракетних стрільб в історії російсько-китайських військово-морських навчань

Кораблі КНР і РФ відпрацювали перехоплення протикорабельних ракет

Китайське видання The Global Times розповіло деталі перших спільних ракетних стрільб в історії російсько-китайських військово-морських навчань. Так, в рамках тренувань відпрацьовувалося знищення протикорабельних ракет системами ППО кораблів.

Мішені, які імітували ворожі ракети, знищили китайський есмінець Harbin та російський великий протичовновий корабель «Адмірал Трібуц». Відпрацювання даного завдання відбувалося на вихідних.

Також в рамках навчань «Взаємодія в морі 2019» китайські і російські кораблі відпрацювали завдання захисту танкерів за допомогою систем ППО від ворожих літаків.

Моряки РФ і КНР окремо відпрацювали питання порятунку екіпажів підводних човнів за допомогою спеціальних апаратів. Вже традиційними для російсько-китайських щорічних військово-морських навчань були тренування із боротьби з ворожими субмаринами.