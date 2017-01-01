Князєв заявив, що поліція схопила банду підозрюваних у вбивстві радника керівника «Укрспирту»

Всі затримані арештовані судом без права внесення застави

Поліція затримала 5 підозрюваних у вбивстві колишнього в.о. директора «Укрспирту» Віктора Панкова. Про це на прес-конференції повідомив глава Нацполіціі Сергій Князєв, передає «Громадське». За його словами, ця група осіб також причетна до низки інших замахів на бізнесменів у Києві. «Припинено злочинну



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Сергій Князєв

Всі затримані арештовані судом без права внесення застави

Поліція затримала 5 підозрюваних у вбивстві колишнього в.о. директора «Укрспирту» Віктора Панкова.

Про це на прес-конференції повідомив глава Нацполіціі Сергій Князєв, передає «Громадське».

За його словами, ця група осіб також причетна до низки інших замахів на бізнесменів у Києві.

«Припинено злочинну діяльність групи, яка вбивала і викрадала людей у Києві», - зазначив Князєв.

Він розповів, що встановлено причетність 5 затриманих до побиття бізнесмена 29 березня, вибуху біля київського вишу1 травня, замаху на іншого бізнесмена 23 червня на вулиці Тургенівській.

Спецоперацію провели в 6 регіонах України – в результаті понад 60 обшків затримані 5 активних членів угрупування. Організатора – на території держави. Допомагали силовики Молдови, Румунії, Ізраїлю та Італії.

Підозрюваним обраний безальтернативний арешт.

Князєв, зокрема, уточнив, що 29 березня злочинці забивали металевими кийками та розстрілювали людину в під'їзді, але жертва вижила. А 1 травня вони заклали міну та здійснили вибух автомобіля біля навчального закладу. Підприємець, на якого був замах, вижив. Крім того. 30 травня на Дарниці із заднього пасажирського сидіння автомобіля бандити розстріляли держслужбовця. А згодом вони влаштували вибух позашляховика, в результаті якого людина отримала травми.

Нагадаємо, 30 травня в Києві вбито радника керівника «Укрспирту» Панкова.

Свідок убивства екс-очільника «Укрспирту» розповів подробиці з місця пригоди.

При огляді тіла судмедексперт виявив чотири поранення. З місця пригоди експерти вилучили гільзу калібру 9 мм. Правоохоронці опитують свідків та очевидців. Введено план «Перехоплення».

Зазначимо, що в березні цього року в Києві невідомі особи скоїли напад на заступника директора ДП «Укрспирт» Ігоря Ільчишина.

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