Коаліція не збирається реагувати на нові вимоги МіхоМайдану: закон про імпічмент ніхто не обговорює

Наразі «молода» опозиція жваво обговорює тему імпічменту президента та висуває вимоги до Ради

Парламентські фракції коаліції навіть не обговорювали свою стратегію щодо процедури імпічменту, яку вимагають прийняти соратники Михайла Саакашвілі. Народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець сказав «Главкому», що це питання на фракції не підіймалось, а представник президентської сили Іван Винник запевнив, що не



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МіхоМайдан в Києві

Наразі «молода» опозиція жваво обговорює тему імпічменту президента та висуває вимоги до Ради

Парламентські фракції коаліції навіть не обговорювали свою стратегію щодо процедури імпічменту, яку вимагають прийняти соратники Михайла Саакашвілі.

Народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець сказав «Главкому», що це питання на фракції не підіймалось, а представник президентської сили Іван Винник запевнив, що не обговорювалось воно і в БПП.

«Якщо говорити про проект Дерев’янка, то він написав його не для того, аби вдосконалити процедуру, а виключно для піару, – вважає Винник. – На мій погляд, процедура імпічменту президента вичерпно прописана в 111-й статті Конституції. Тому приймати окреме законодавство не треба».

Як відомо, тема імпічменту президента займе чільне місце в інформаційному полі найближчих тижнів. Головна причина – голосування за відповідний законопроект стає ключовою вимогою протестувальників під Верховною Радою. На 3 грудня запланований марш за імпічмент від парку Шевченка. А один із соратників Михайла Саакашвілі Юрій Дерев’янко зареєстрував відповідний законопроект«Про президента України та порядок припинення його повноважень», в якому прописаний механізм відсторонення голови держави, тож в «Русі нових сил» вимагають його прийняти.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» Імпічмент призначено на 3 грудня, або Нова забава від Саакашвілі