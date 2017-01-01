Виключно завдяки дочці російського президента в країні розвивається акробатичний Rock’n’Roll

Сьогодні представник Світової конфедерації Rock’n’Roll Манфред Мохаб підтвердив в розмові із Reuters, що Катерина Тіхонова є дочкою президента РФ Володимира Путіна. Вперше про це дане інформаційне агентство повідомляло два роки тому. Віце-президента конфедерації із юридичних питань Манфред Мохаб заявив про те, що знає Тіхонову по



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Катерина Тіхонова, донька президента РФ Володимира Путіна

Виключно завдяки дочці російського президента в країні розвивається акробатичний Rock’n’Roll

Сьогодні представник Світової конфедерації Rock’n’Roll Манфред Мохаб підтвердив в розмові із Reuters, що Катерина Тіхонова є дочкою президента РФ Володимира Путіна. Вперше про це дане інформаційне агентство повідомляло два роки тому.

Віце-президента конфедерації із юридичних питань Манфред Мохаб заявив про те, що знає Тіхонову по спільній роботі на сцені. І йому відомо те, що вона є дочкою Володимира Путіна.

Вперше про цей факт у 2015 році повідомив Андрій Акімов, який є заступником голови ради директорів Газпромбанку. Після цього два інших джерела підтвердили Reuters достовірність даної інформації.

Катерина Тіхонова, яка використовує прізвище бабусі, керує державними фондами в Московському державному університеті і є віце-президентом Світової конфедерації Rock’n’Roll з питань маркетингу і розширення. Окрім того, вона займається акробатичним Rock’n’Roll.

За словами Манфреда Мохаба, те, що цей різновид спорту розвивається в РФ, є виключно заслугою Катерини Тіхонової. Всього в світі є до 200 визнаних пар в рейтингу тих, які займаються саме акробатичним Rock’n’Roll. В РФ цим спортом займається до 9 тисяч осіб на сьогодні, а до 2020 року кількість учасників має збільшитися ще на 3 тисячі. Саме для цього екзотичного виду спорту в Москві за державні кошти створюють комплекс вартістю в 30 млн доларів.