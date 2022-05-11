ЗСУ зірвали плани противника захопити шість міст України

Було проведено кризове планування застосування ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони

Збройні Сили України зірвали плани противника на захоплення Києва, Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова і Сум. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Завдяки проведеним заходам та мобілізації українського народу ми зірвали плани противника щодо блискавичного блокування Києва, захоплення Харкова, Миколаєва, Одеси, Чернігова, Сум. Змусили противника відмовитися від своїх агресивних планів зосередити сили на одному з напрямків», – заявив військовий.

Громов також повідомив, що ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони на даний час зупинили і стримують широкомасштабний наступ збройних сил російської федерації, збройні сили якої переважали на окремих напрямках у десять разів не тільки в особовому складі наші підрозділи, а й у озброєнні і військовій техніці. «Це стало можливим завдяки завчасному проведенню нами комплексу заходів щодо реагування на критичне збільшення рівня воєнної загрози з боку Росії, а також ведення нами активної маневреної оборони.

Так, нами завчасно було проведено кризове планування застосування Збройних України разом з іншими складовими сил оборони. Окрім того, були проведені заходи з поповнення військ запасами ракет, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, військово-технічного майна. Проведено додаткове розгортання під виглядом навчань на загрозливих напрямках нових угруповань військ, залучення відповідних сил і засобів Збройних Сил та інших складових сил оборони до оборони Києва, створення відповідної системи управління. Було здійснено перегрупування сил та засобів протиповітряної оборони, а також, проведено завчасно, за добу до початку збройної агресії, перебазування нашої авіації на польові аеродроми», - наголосив генерал.

Нагадаємо, львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24. Також на Одещині ЗСУ збили російську ракету. Нагадаємо, днями під час контрнаступальних дій на Харківщині, прикордонники знищили 30 російських військових, ще двох – взяли в полон.