Колишній бранець Кремля йде на довибори у Раду від «Євросолідарності»

Роман Сущенко на місцевих виборах у жовтні 2020 року був обраний до Черкаської облради

Лідер «ЄС» впевнений, що Сущенко ефективно боротиметься у парламенті з російською п’ятою колоною

Відомий український журналіст, колишній в’язень Кремля, перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко стане кандидатом у народні депутати від партії «Європейська солідарність» на довиборах у 197 окрузі на Черкащині. Про це повідомив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Фракцію «Європейської солідарності» у Верховній Раді називають спецназом опозиції. І справді, наші депутати – це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну будь-де: в сесійній залі, в ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною без сумніву є Роман Сущенко. Людина, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть в безнадійній здавалося б ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав весь світ», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що досвід Романа допоможе парламентській боротьбі з російською п’ятою колоною.

«Я хочу окремо наголосити: Роман одразу влився в нашу команду, і можна точно сказати, що він – наша людина. А «Європейська солідарність» – його і ваша партія. І на місцевих виборах завдяки Роману довіра на Черкащині до «ЄС» зросла вдвічі», – повідомив лідер партії.

Роман Сущенко очолює партійний осередок на Черкащині, працює над розбудовою і очищенням партії – говорить Порошенко. «Його обрали першим заступником голови обласної ради. Роман добре знає проблеми черкаського краю і тому принесе в парламенті багато користі – в тому числі і мешканцям області. Саме тому наша партія ухвалила рішення висунути Романа Сущенка кандидатом в народні депутати, щойно будуть оголошені довибори на Черкащині», – пояснює Петро Порошенко.

«Саме завдяки таким людям як Роман авторитет і підтримка партії зростають, і переконаний – далі зростатимуть. Ми маємо ще раз продемонструвати, що «Європейська солідарність» є не тільки єдиною опозиційною проукраїнською і проєвропейською силою, але і єдиною проукраїнською і проєвропейською альтернативою цій владі. Силою, яка може не тільки говорити про свої здобутки та перемоги в минулому, а й про свої здобутки і перемоги сьогодні і в майбутньому», – наголосив п’ятий президент.

«Черкащина – центр України не лише в географічному розумінні. Це серце нашої держави, її духовний осередок. На просторах черкаського краю творилась велика і славна історія. Багатий цей край на повноводні річки, на родючі землі, на безцінні скарби надр. Але найбільший скарб – його люди, вмілі в невтомній праці, хоробрі в бою. Іду на вибори, щоб працювати для людей, захищати інтереси громад та вітчизни саме з командою «Європейської солідарності», – зазначив Роман Сущенко.

Також Петро Порошенко закликав демократичні сили підтримати Марусю Звіробій на виборах в Івано-Франківській області.



