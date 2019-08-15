Дії НАБУ у справі «Роттердам +» можуть привести до кризи енергетик, - експерт



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Сьогодні серпень місяць, на складах 800 тисяч вугілля, при тому, що має бути як мінімум 2 мільйони і перспектив немає, де це вугілля купувати, - Плачков

До введення формули «Роттердам +» через дефіцит вугілля в Україні відключалася електроенергія, - Плачков

Дії НАБУ у справі «Роттердам +» можуть привести до виникнення в країні дефіциту вугілля і кризи в енергогалузі.

Про це заявив голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков в інтерв'ю журналісту.

Ексміністр нагадав, що до введення формули «Роттердам +» через дефіцит вугілля в Україні відключалася електроенергія, і вивести тоді галузь з кризи дозволило встановленні економічно обґрунтованої ціни на вугілля.

«Ситуація стабілізувалася, коли ввели формулу «Роттердам +». Що це означає? Дозволяється купувати вугілля і ввозити по склалася на біржі ціною на вугілля. Це як би імпортна складова ось цієї ціни, імпортний паритет. Чому? Тому що купували вугілля всюди, і там, і там, і там. І для того, щоб НКРЕКП сказала: ви можете купувати, і ми закладаємо ціну не вище ось цієї, яка склалася на біржі в період за 1 рік середня. Не за якийсь місяць, де були стрибки, - середня. Що сталося? Ось ці компанії генеруючі розуміли перспективу, вони могли закладати до фінансових планів і т.д., вони закуповували вугілля. І ми прожили один, два, три роки без якихось таких проблем з вугіллям на складах і без відключення, обмеження електроенергії», - сказав Плачков.

На його думку, нинішні дії НАБУ, у так званій справі «Роттердам +» можуть привести до повернення кризової ситуації трирічної давності, оскільки вже зараз запаси палива на складах значно менше необхідних обсягів.

«Коли зараз знову почали кошмарити через якісь міфи, які не підтверджені, цю галузь, ми прийшли до чого? Знову повертаємося на 3 роки тому. На складах, сьогодні серпень місяць, на складах 800 тисяч вугілля, при тому, що має бути як мінімум 2 мільйони, мінімум 1,5, як це було в минулому і позаминулому році. І перспектив немає, де це вугілля купувати, і як», - повідомив Плачков.

Нагадаємо, раніше Іван Плачков висловив упевненість, що після перевірки реальних цін, за якими купувався вугілля, питання з формулою «Роттердам +» закриється, і справу буде припинено.

Експерт Олексій Голобуцький вважає, що справа «Роттердам +» не має судової перспективи, суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якій вона заснована, є міжнародною практикою.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру 6 особам по так званій справі «Роттердам +».