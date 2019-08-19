Справа «Роттердам+»: екс-голову тарифного регулятора Вовка оголосили в розшук



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Дмитро Вовк Фото: Главком

Вовк підозрюється в розкраданні у справі «Роттердам+»

Національне антикорупційне бюро оголосило екс-голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Вовка в міжнародний розшук після того, як підготувало йому підозру по справі «Роттердам+», що призвела до майже 19 млн збитків.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Вже 5 днів як він в розшуку», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Вовка відразу ж оголосили міжнародний розшук.

Він підозрюється в розкраданні у справі «Роттердам+».

Відомо, що Вовк знаходиться за кордоном, ймовірно, що він проживає у Франції.

Як повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва встановив відсутність підстав затримувати фігурантів у справі «Роттердам+».

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри шести особам у справі «Роттердам+», включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Відразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже на наступний день один із співробітників раніше встановленого терміну, відвідав НАБУ для участі в процесуальних діях, дав вичерпні відповіді на запитання представників бюро.

До відома, розслідування по формулі «Роттердам+» триває більше двох років, протягом яких не було пред'явлено ніяких звинувачень. Однак після заяви тоді ще голови передвиборчого штабу «Слуги народу», а нині депутата Олександра Корнієнка про те, що у президента планують перезапуск всіх антикорупційних структур, САП і НАБУ активізувалися по масі розслідувань.

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