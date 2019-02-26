Колишній керівник «Укргазвидобування» визнав, реформатори «Нафтогазу» не знають, куди дівати гроші від нових тарифів



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Екс-керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич Фото: ТСН.ua

На думку Іллі Рибчича, компанія за рік може освоїти максимум $1 млрд інвестицій

Тричі директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розказав, яким обсягом коштів сьогодні оперує компанія для збільшення об’ємів видобутку після підвищення цін на газ.

«Обсяг капітальних інвестицій по компанії складає приблизно 60 млрд грн або $2 млрд у рік. За часи мого керівництва ми оперували зовсім іншими цифрами, це максимум $200 млн. Я переконаний, що компанія за рік може освоїти максимум $1 млрд. Але і з цим об’ємом не справились, кошти пішли десь на дивіденди…», – зазначив Рибчич в інтерв’ю «Главкому».

На питання «Главкома», чи справедливо в такому разі піднімати ціни на газ для населення до ринкових, він відповів: «У 2000 році «Укргазвидобування» продавало газ «Нафтогазу» по 105 грн з ПДВ за тис. куб. м, потім ціна виросла до 200 грн з ПДВ, вже у 2007 році ціна становила 300 грн з ПДВ. Цієї ціни не було достатньо для розвитку. Але не дивлячись на це, за перші 10 років діяльності «Нафтогазу» було відкрито 25 нових родовищ. Всі з них пробурили, розвідали та запустили в експлуатацію ми власними силами. Це були різні родовища: від найдрібніших до великих. Два найбільші: Кобзівське з запасами приблизно 35 млрд куб. м газу та Улянівське – 9 млрд куб. м газу. Побудували на них усіх установки комплексної підготовки газу (УКПГ). В нас була створена вертикально інтегрована структура від видобутку до реалізації».

Фахівець зауважив, якщо взяти теперішню ситуацію, то газ «Укргазвидобування» продає «Нафтогазу» за ціною приблизно $250, що вдесятеро більше.

«Постає запитання, де відкриті нові родовища? Де приріст запасів і збільшення видобутку?», – зазначив він.

Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.