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    Колишній лідер Каталонії Пучдемон здався владі Бельгії

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    Ексголова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон - Колишній лідер Каталонії Пучдемон здався владі Бельгії
    Ексголова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон

    Суд у Бельгії вирішив поки що не заарештовувати Пучдемона

    Колишній голова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон добровільно з'явився в Бельгії в офіс прокурора у Брюсселі, в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії раніше цього тижня видав третій міжнародний ордер на його затримання. Про це в п'ятницю, 18 жовтня, повідомляє інформагентство Catalan News.

    Зазначається, що в прокуратуру Пучдемон прийшов з адвокатами, після чого політика доставили до суду. Суду він нагадав, що користується імунітетом як депутат Європарламенту.

    Суд у Бельгії вирішив не заарештовувати Пучдемона до прийняття рішення про екстрадицію його до Іспанії. Політик отримав право залишати Бельгію з дозволу суду. Le Soir нагадує, що таким же чином його не заарештовували і після двох попередніх запитів Мадрида.

    Пучдемон залишив Іспанію після провалу курсу на незалежність Каталонії і усунення від влади. Після референдуму про відділення, який Мадрид визнав незаконним, Іспанія висунула проти Пучдемона й інших лідерів Каталонії звинувачення в сепаратизмі, підбурюванні до заколоту і фінансових махінаціях.

    14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

    Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.

    Сьогодні масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.

     

    суд Бельгія референдум сепаратизм Іспанія
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