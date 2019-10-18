Колишній лідер Каталонії Пучдемон здався владі Бельгії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексголова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон

Суд у Бельгії вирішив поки що не заарештовувати Пучдемона

Колишній голова Женералітету Каталонії Карлес Пучдемон добровільно з'явився в Бельгії в офіс прокурора у Брюсселі, в зв'язку з тим, що Верховний суд Іспанії раніше цього тижня видав третій міжнародний ордер на його затримання. Про це в п'ятницю, 18 жовтня, повідомляє інформагентство Catalan News.

Зазначається, що в прокуратуру Пучдемон прийшов з адвокатами, після чого політика доставили до суду. Суду він нагадав, що користується імунітетом як депутат Європарламенту.

Суд у Бельгії вирішив не заарештовувати Пучдемона до прийняття рішення про екстрадицію його до Іспанії. Політик отримав право залишати Бельгію з дозволу суду. Le Soir нагадує, що таким же чином його не заарештовували і після двох попередніх запитів Мадрида.

Пучдемон залишив Іспанію після провалу курсу на незалежність Каталонії і усунення від влади. Після референдуму про відділення, який Мадрид визнав незаконним, Іспанія висунула проти Пучдемона й інших лідерів Каталонії звинувачення в сепаратизмі, підбурюванні до заколоту і фінансових махінаціях.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

Зазначимо також, що напередодні новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.

Сьогодні масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.