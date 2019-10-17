Українців застерегли від поїздок до Барселони через масові заворушення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонстранти звели на центральних вулицях Барселони барикади та підпалили автомобілі

17-18 жовтня очікується погіршення безпекової ситуації в автономній області Каталонія

Громадянам України, які проживають в Іспанії, рекомендують утриматися від поїздок до Барселони найближчими днями.

Про це у Facebook повідомляє Генеральне консульство України в Барселоні.

«У зв’язку із запланованими на 17-18 жовтня масовими протестами у Барселоні та інших населених пунктах Каталонії, очікується погіршення безпекової ситуації в автономній області Каталонія. Передбачається суттєве обмеження руху усіх видів транспорту в Барселоні та на ключових автомагістралях Каталонії», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що громадянам України, які проживають в Іспанії, краще утриматися від поїздок до Барселони та передмість у зазначений період, а також, по можливості, перенести візит до Генерального консульства України в Барселоні на інший час.

Українцям рекомендують дотримуватися правил перебування іноземців на території Іспанії, зокрема, мати при собі паспортні документи.

У випадку надзвичайної ситуації громадянам України слід звертатися на «гарячу лінію» Генерального консульства України в Барселоні за номером телефону +34 629 38 29 36, адреси електронної пошти: [email protected]; [email protected], або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти: [email protected]

Нагадаємо, в ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії.

В ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.