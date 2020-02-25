Колишній очільник розвідки Франції працюватиме на пропагандистському каналі RT



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Колишній глава зовнішньої розвідки Франції Ален Жуіє в ефірі RT в 2016 році

У програмі будуть говорити про «дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку та конкурентну розвідку»

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки Франції Ален Жює влаштувався на роботу до пропагандистського телеканалу RT (раніше — Russia Today), який входить до російського медіахолдингу й фінансується з бюджету РФ.

Про це йдеться у комюніке керівниці RT France Ксенії Федорової, передає RFI.

На цьому каналі Жює вестиме програму про геополітику — це 13-хвилинна передача під назвою La Source («Джерело»), яка виходитиме двічі на місяць.

Як розповіла Федорова, у програмі будуть говорити про «дипломатію, конфлікти, тероризм, безпеку та конкурентну розвідку».

Очільниця RT France заявила, що «дуже рада» через те, що людина «такого масштабу» працюватиме на російському держканалі.

Як зазначає радіостанція RFI, Жює неодноразово виступав з прокремлівською позицією.

Так, в інтерв’ю Youtube-каналу Thinkerview, яке переповіло RT, він назвав ситуацію з отруєнням Скрипаля «англосаксонською маніпуляцією», похвалив Росію за прогрес у сфері озброєння та запевнив, що Москва не є загрозою для країн Заходу.