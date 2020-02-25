Як вплине на Україну нова конституція Росії

Україна залишається найважливішим питанням для Кремля

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Кремль тоже включил «турбо-режим». После новогодних праздников Путин в очень быстром темпе меняет Конституцию России. И если кто-то считает, что нас эти процессы в соседней стране не касаются – он очень ошибается. Еще как касается. Там такой коктейль из мировоззрения и имперских амбиций, что это касается всей Европы и не только Европы. Но так сложилось, что Украина «номер один» на повестке дня Кремля. Так что следим за руками, чтобы потом не говорить, что нас не предупреждали.

Итак, 15 января президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести ряд изменений в Конституцию, проведя по этому поводу всенародный референдум. По его словам, изменения позволят гарантировать «безусловный суверенитет» российского народа. Я специально выделил это словосочетание, потому что оно играет одну из ключевых моментов в геополитических аспектах этих изменений. Российского народа – а не народа России. Чувствуете разницу? Российский народ – он такой. Он может в самый неподходящий момент оказаться где угодно. И потребовать безусловного суверенитета. В Крыму, например. Или в Донбассе. Где дальше? В Харькове? В Днепре?

Законопроект от Путина двигается с первой космической скоростью. Так уже 20 января российский президент внес проект закона о поправке к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января. Нашим «Слугам народа» такой темп и не снился. 11 февраля комитет Госдумы уже утвердил все правки к законопроекту. Впереди референдум. Думаю, никто не сомневается в его результатах.

Понятно, что главная цель переписывания российской Конституции – очередное усиление власти конкретного президента Путина, расширение имеющихся полномочий и легализация тех, которые Кремль уже имеет по факту. Суть изменений – после формального ухода Путина с поста президента он возглавит Госсовет, который сейчас лишен фактического влияния на процессы. Очень похоже на казахский сценарий. И ряд формулировок в проекте, а также «турбо-режим» по его реализации говорят о том, что хозяин Кремля торопится завершить официальную часть до 9 мая. Чтобы приветствовать лидеров европейских государств на параде уже в новом качестве. Правителя России, а лучше правителя всего «русского мира». А заодно всех познакомить с лидерами так называемых ДНР и ЛНР – как с сателлитами этого мира.

В принципе, никто и не сомневался, что действующий российский президент собирается править до самой смерти. Привык уже за 26 лет. Неудивительно – в России не осталось ни одного кота, который родился бы не при Путине. Большой срок. Полномочий с новой конституцией у него еще прибавится. Тут и фактическая ликвидация местного самоуправления, и подчиненная президенту без оглядки на регионы прокурорская вертикаль власти. Там много всего, что позволяет говорить теперь уже не о фактическом, а о юридическом сворачивании любых демократических институтов в России. Нас эта смена окраски не задевает принципиально. Потому что существующие на бумаге демократические институты РФ никак не защитили Украину в 2014 году от аннексии Крыма и агрессии на Донбассе. Как не защитили в 2008 году Грузию. Так что ключевой вопрос для Украины – что для нас изменится после таких эволюций соседей? Хорошего, что очевидно, нас ничего не ждет.

Ключевыми идеями хозяина Кремля в изменениях является приоритет действия российских законов над международными. То есть россияне больше не смогут рассчитывать на решение ЕСПЧ и защиту международных организаций. Да их и не жалко – сами виноваты, что терпят диктатуру. Другое дело, что эти изменения Конституции РФ лишают возможности украинские компании, физлиц и государство требовать у России компенсации за захваченное либо уничтоженное в Крыму и на Донбассе имущество. Вообще дают российским военным возможность в принципе уйти от ответственности за агрессию в любой точке. По российским законам они чисты, а решения Международного трибунала и других судов либо наднациональных органов власти значения не имеют. Равно как все решения судов и других структур вне РФ. Руки развязаны? Безусловно. Для чего? Точно не для самообороны.

Добавьте к этому принципиальному решению такие, как разрешения использовать вооруженные силы РФ на чужой территории, право Госдумы присоединять к себе другие территории и посмотрите на это в контексте активной раздачи российских паспортов в ОРДЛО и, с недавнего времени, упрощенную возможность получения российского гражданства для всех жителей Украины. Вспомните про эскалацию агрессии на фронте и заявления так называемых лидеров ДНР про то, что им принадлежит вся Донецкая область, которую временно оккупировала Украина. Осталось вспомнить с чего начинали – безусловный суверенитет российского народа в новой Конституции. И заявления Путина в последнем интервью о том, что мы один народ, даже если кто-то так не считает. Вы еще верите в скорый мир и уступки Кремля на переговорах в Нормандском формате?

Джерело: Информатор

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