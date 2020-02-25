США ввели санкції проти 13 компаній і фізосіб з РФ, Китаю, Іраку та Туреччини
Нові обмежувальні заходи були введені проти п'яти китайських і турецьких компаній
Влада Сполучених Штатів Америки (США) ввели санкції проти 13 компаній і фізичних осіб з Російської Федерації, Китаю, Іраку та Туреччини.
Про це йдеться на офіційному сайті Держдепартаменту США.
Повідомляється, що нові обмежувальні заходи були введені проти п'яти китайських і турецьких компаній та осіб, яких звинувачують у підтримці ракетної програми Ірану.
Крім того, ще одного громадянина Китаю США звинуватили в постачаннях продукції подвійного призначення для програми озброєнь Пакистану.
На сайті Держдепу не уточнюється, які саме російські компанії або фізособи були внесені в санкційний список.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде ухвалене на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.
До слова, наприкінці січня Канада розширила санкції проти Росії.