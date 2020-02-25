США ввели санкції проти 13 компаній і фізосіб з РФ, Китаю, Іраку та Туреччини



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Нові обмежувальні заходи були введені проти п'яти китайських і турецьких компаній

Влада Сполучених Штатів Америки (США) ввели санкції проти 13 компаній і фізичних осіб з Російської Федерації, Китаю, Іраку та Туреччини.

Про це йдеться на офіційному сайті Держдепартаменту США.

Повідомляється, що нові обмежувальні заходи були введені проти п'яти китайських і турецьких компаній та осіб, яких звинувачують у підтримці ракетної програми Ірану.

Крім того, ще одного громадянина Китаю США звинуватили в постачаннях продукції подвійного призначення для програми озброєнь Пакистану.

На сайті Держдепу не уточнюється, які саме російські компанії або фізособи були внесені в санкційний список.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року. Очікується, що рішення буде ухвалене на саміті Східного партнерства 18 червня, який згодом перейде у формат саміту Європейської комісії.

До слова, наприкінці січня Канада розширила санкції проти Росії.