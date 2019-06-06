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    Колишній президент Криму Мєшков написав листа Зеленському

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    Юрій Мєшков - Колишній президент Криму Мєшков написав листа Зеленському
    Юрій Мєшков

    У своєму листі Мєшков зазначає, що перекриття подачі води по Північно-Кримському каналу призвело до погіршення якості життя людей

    Екс-президент Криму Юрій Мєшков звернувся до новообраного президента України Володимира Зеленського з проханням відновити подачу води на півострів з материкової частини України, а також залізничне сполучення.

    Про це йдеться в зверненні Мєшкова, що є в розпорядженні Крим.Реалії.

    «Прошу Вас розглянути питання відновлення подачі води по Північно-Кримському каналу і відновлення залізничного сполучення між Кримом і Україною», – написав Мєшков.

    У своєму листі він зазначає, що перекриття подачі води по Північно-Кримському каналу призвело до погіршення якості життя людей і викидів хімічних речовин на заводі «Кримський титан» в Армянську. А через припинення залізничного сполучення «сьогодні залишаються розділеними багато кримських сім'ї, які мають родичів в Україні», додав Мєшков.

    Реакції Зеленського або представників його команди на це звернення поки не було.

    Як відомо, у першій половині 1990-х років Юрій Мєшков очолював у Криму Республіканський рух Криму і Блок «Росія», які виступали за незалежність півострова від України і подальше його приєднання до Російської Федерації.

    У 1994 році був обраний першим і останнім президентом Криму.

    Внаслідок розколу в блоці «Росія» і дій української влади був змушений емігрувати в Росію, де прожив до анексії півострова. Зараз перебуває в опозиції до підконтрольної Кремлю влади Криму.

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