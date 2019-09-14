Колишній президент Польщі застеріг Зеленського від переслідування Порошенка



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Експрезидент Польщі Александр Квасневський

Квасневський пояснив, що це буде погано перш за все для Зеленського, бо постраждає його імідж молодої людини, яка дивиться в майбутнє і хоче творити сучасну демократичну країну

Експрезидент Польщі Александр Квасневський застеріг президента України Володимира Зеленського від політичного переслідування свого попередника Петра Порошенка. Про це Квасневський розповів в інтерв‘ю ВВС.

За словами Квасневського, якщо Зеленський буде робити, що хоче, бо це реванш, чи тому що це сподобається його виборцям, це буде погано не тільки для Порошенка, це буде погано перш за все для Зеленського, бо постраждає його імідж молодої людини, яка дивиться в майбутнє, яка хоче творити сучасну демократичну країну.

«Буде зрозуміло, що він займається політичним реваншем, бо як ще це назвати? Другий момент - якщо буде такий політичний спектакль, то, звісно, світ не мовчатиме. Ми це вже знаємо з часу переслідування Тимошенко (лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, - ред.). Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися. Якщо це буде суд, якщо будуть докази - це інша справа, але якщо це робиться з політичною мотивацією, то, звичайно, всі ці люди будуть голосно про це говорити», - зазначив він.

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