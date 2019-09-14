Гончарук розповів, як Зеленський запропонував йому крісло прем'єра



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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук Фото: Главком

За словами Гончарука, він не планує займатися політикою до кінця життя

Рішення про призначення Олексія Гончарука прем'єр-міністром було прийнято під час зустрічі команди, а не на співбесіді. Про це глава українського уряду розповів на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає видання «Новое время».

«Ми багато працювали разом. Він (президент Володимир Зеленський — ред.) бачив команду, з якою я працюю, бачив людей, на яких я спираюся. Вся ця наша спільнота дуже йому подобалася. Нарешті, коли ми як команда, як партнери сіли один навпроти одного, він говорить: «Ок, хто візьме на себе відповідальність за уряд? Можеш?». Я кажу: «Добре, я можу», — уточнив деталі розмови Гончарук.

У той же час, прем'єр-міністр підкреслив, що не планує до кінця життя займатися політикою або бути на держслужбі.