Зеленський: Законопроєкт про статус ветеранів скоро буде в Раді



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Фото Укрінформ

Президент пообіцяв надати документу статус невідкладного

Законопроєкт про статус ветеранів буде внесено на розгляд Верховної Ради України найближчим часом та отримає статус невідкладного.

Про це під час урочистого відкриття національних змагань «Ігри нескорених» заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Укрінформ.

«Нашим завданням є цінувати кожного з вас, знати кожного з вас в обличчя і розуміти ваші потреби. Для цього потрібен системний підхід. Його буде започатковано у новому законі «Про статус ветерана». Вірю, що цей законопроєкт, який розробляло Міністерство у справах ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться в парламенті. І сьогодні ми говорили, що за тиждень він вже буде готовий», – зазначив глава держави.

Президент також пообіцяв надати документу статус невідкладного. Він підкреслив, що одним із найважливіших моментів є те, що в ньому, крім іншого, буде механізм визначення статусу учасника бойових дій та статусу добровольців.

Як повідомлялося, в суботу, 14 вересня, на київському стадіоні «Піонер» президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання «Ігри Нескорених».