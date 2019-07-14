Колишній радник Путіна дав поради Зеленському щодо зустрічі з президентом країни-агресора



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Ілларіонов назвав Путіна людиною, яка дуже досвідчена, дуже прониклива

Багато досвідчених політиків з усього світу зазнали невдачі у переговорах з Путіним, - нагадав Ілларіонов

Президенту України Володимиру Зеленському слід ретельно підготуватися до можливої зустрічі із керівником держави-агресора. Адже багато досвідчених політиків зазнали невдачі у переговорах з ним, заявив колишній радник Володимира Путіна, старший науковий співробітник американського Інституту Катона Андрій Ілларіонов.

За його словами, підготовка полягає у вивченні господаря Кремля, психології та дипломатії. Водночас, Ілларіонов сумнівається, що Зеленський виконав це «домашнє завдання».

«Зеленський думав, якщо він за одним столом з Путіним, він зможе його у чомусь переконати, щось отримати від нього. Але я відчуваю, що пан Зеленський зовсім не розуміє свого так званого партнера. Йому потрібно виконати домашнє завдання, починаючи від основ дипломатії до психології і вивчення цієї особистості. У мене немає відчуття, що Зеленський зробив це домашнє завдання», – сказав екс-радник Путіна.

Ілларіонов назвав Путіна «людиною, яка дуже досвідчена, дуже прониклива, дуже добре підготовлена, яка використовує різні інструменти, яка здатна розіграти кілька карткових партій на різних столах одночасно».

«Багато досвідчених політиків з усього світу зазнали невдачі у переговорах з Путіним», – додав експерт.

Нагадаємо, 11 липня між Путіним і Зеленським відбулась перша телефонна розмова. У Москві кажуть, що ініціатива провести переговори виходила з Києва. Перед цим Путін назвав умови «конструктивних переговорів» з президентом України. Одне з них – виконання передвиборних обіцянок.

Джерело: Голос Америки