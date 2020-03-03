Дубінський про зміни в уряді: «Є питання і до Баканова»



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Чинний глава СБУ Іван Баканов Фото: Главком

Нардеп від «Слуги народу» не бачить захисту національної державності та безпеки під керівництвом глави СБУ

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський відповів на запитання щодо кадрових змін в уряді.

«Кілька тижнів тому були зібрані підписи щодо відставки Ситника. І 158 підписів про висловлення недовіри до генпрокурора Рябошапки. Згідно із законом про генеральну прокуратуру це свідчить про фактичне звільнення. Завтра буде важкий день для силовиків. Тому що є питання і до Баканова, який є очільником СБУ. Тому що захисту національної державності та безпеки я під його керівництвом не бачу. Бачу лише обшуки у журналістів», - сказав Дубінський на зустрічі з журналістами ввечері 3 березня.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський оголосив, як він бачить зміни в уряді. Зокрема, на зустрічі з фракцією «Слуга народу» Зеленський оголосив, що бачить новим прем'єром Дениса Шмигаля.

За інформацією ЗМІ, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Ввечері 2 березня нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський заявив, що президент Володимир Зеленський зустрівся з Олексієм Гончаруком, після чого останній написав заяву на звільнення.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, коментуючи можливі кадрові призначення в Кабміні, повідомив, що наразі є декілька робочих варіантів.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.