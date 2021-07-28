Колишній верховний головнокомандувач НАТО написав книжку про майбутню війну між США і Китаєм

На книгу звернули увагу в The New York Times, коли побачили в описаних нею подіях дивовижну схожість з нинішньою ситуацією в світі.

На книгу звернули увагу в The New York Times, коли побачили в описаних нею подіях дивовижну схожість з нинішньою ситуацією в світі.

У книзі натякають, що такий розвиток подій можливий через нещодавнє моделювання військового конфлікту, проведене ВПС США

В мережі з’явився сценарій «кошмарної» світової війни майбутнього, описаний американським адміралом у відставці Джеймсом Ставрідісом і колишнім морським піхотинцем і співробітником розвідки Елліотом Акерманом у книзі «2034», повідомляє The National Interest..

У книзі ексверховний головнокомандувач силами НАТО в Європі і ветеран бойових дій розповідають про те, як Китай і Америка вступають у війну в 2034 році, яка починається з морської битви біля Тайваню і з того, що Китай діє в негласному альянсі з Іраном і Росією. На книгу звернули увагу в The New York Times, коли побачили в описаних нею подіях дивовижну схожість з нинішньою ситуацією в світі.

У романі Китай і США доходять до ядерної перестрілки і спалюють кілька міст одне одного, внаслідок чого панівною світовою державою стає нейтральна Індія. У реальному житті Іран і Китай тільки-но підписали 25-річну угоду про співпрацю. А Володимир Путін збирав війська на кордоні з Україною та попередив США, що будь-хто, якщо погрожуватиме Росії, «пошкодує про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували». На тлі того, як флот китайських винищувачів, які озброєні технологіями радіоелектронної боротьби, тепер регулярно літає над Тайванем, провідний політик Китаю у закордонних справах тільки-но заявив, що США «не мають права… розмовляти з Китаєм з позиції сили».

Автори матеріалу зазначають, що зіткнення США і Китаю на території Південно-Китайського моря в 2034 року цілком здатне викликати «глобальну пожежу»,

У книзі натякають, що такий розвиток подій можливий через нещодавнє моделювання військового конфлікту, проведене ВПС США. У романі «2034» перше, що робить Китай, – захоплює Тайвань.

Нагадаємо, британський принц Гаррі отримав багатомільйонний аванс за випуск книги своїх спогадів у видавництві Penguin Random House.

Також, колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель вирішила надіслати книгу чинному прессекретарю Путіна Дмітрію Пєскову.