Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України

Представник Офісу президента поінформував німецького чиновника про позицію України щодо реалізації проєкту «Північний потік-2»

Німецька сторона готова провести консультації за проєктом «Північний потік-2». Про це сьогодні заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква за підсумками зустрічі з уповноваженим з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії МЗС ФРН Маттіасом Люттенбергом.

Як повідомляє Офіс президента, Жовква поінформував Люттенберга про позицію України щодо реалізації проєкту «Північний потік-2», відзначивши пов'язані з ним загрози як для України, так і для всієї Європи.

«Зі свого боку уповноважений МЗС ФРН повідомив про готовність німецької сторони до проведення консультацій щодо «Північного потоку-2», які ініціювала наша держава», – йдеться в повідомленні.

Також Люттенберг запевнив, що Німеччина буде представлена на інавгураційному саміті Кримської платформи на високому політичному рівні.

«Співрозмовники відзначили високий рівень взаєморозуміння між українською та німецькою сторонами за ключовими підходами до мирного врегулювання на Донбасі. Ігор Жовква і Маттіас Люттенберг наголосили на необхідності врегулювання ситуації дипломатичними засобами», – сказано в повідомленні.

Крім того, обговорювалися питання європейської інтеграції України, можливість підписання двосторонньої декларації щодо європейської перспективи України. Люттенберг наголосив на важливості виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також погодився з необхідністю продовження діалогу сторін щодо реалізації євроінтеграційного курсу України. Співрозмовники також погодилися з важливістю поглиблення взаємодії в контексті реалізації євроатлантичного курсу України.

Заступник голови Офісу президента наголосив на неприпустимості будь-яких ініціатив щодо відновлення діалогу ЄС – Росія на найвищому рівні до повної деокупації всіх українських територій.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.

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