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    Колишній заступник глави МВС України отримав громадянство Росії, - ЗМІ

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    У Росії надали громадянство одному з колишніх керівників МВС України - Колишній заступник глави МВС України отримав громадянство Росії, - ЗМІ
    У Росії надали громадянство одному з колишніх керівників МВС України
    Фото: ТАСС

    У 2018 році з'явилася інформація, що Ворона є радником «глави адміністрації Криму» Сергія Аксьонова

    Колишньому заступнику міністра внутрішніх справ України, ексзаступнику міністра юстиції України і колишньому главі міграційної служби України Дмитру Вороні у РФ надали російське громадянство.

    Про це з посиланням на дані сайта правової інформації.

    Видання зазначає, що у 2018 році з'явилася інформація, що Ворона є радником «глави адміністрації Криму» Сергія Аксьонова, водночас ексзаступник міністра «регулярно з'являвся на території України».

    Ворона народився в Донецьку в 1980 році. У 2006 році його призначили заступником міністра охорони навколишнього природного середовища України, у 2010-му і 2011-му – заступником глави МВС, у 2010-му – главою Державної міграційної служби, у 2012-му – заступником міністра юстиції України, а із 2013-го до 2014 року він очолював Державну реєстраційну службу України.

    Після початку війни на Донбасі державних посад не обіймав.

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