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    Колишнє керівництво «Укрхімтрансаміаку» запідозрили у розтраті 8,5 млн

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    Колишнє керівництво «Укрхімтрансаміаку» запідозрили у розтраті 8,5 млн

    У 2013 році керівництво «Укрхімтрансаміаку» провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії

    Співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати 8,5 мільйонів гривень при закупівлі обладнання державним підприємством «Укрхімтрансаміак».

    Про це 12 липня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники задокументували, що у 2013 році керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на аміакопроводі.

    За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на 8,5 мільйонів гривень.

    Слідчими СБУ колишньому заступнику директора ДП «Укрхімтрансаміак» оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, оголошено в розшук начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривіцького, якого прокуратура Київської області підозрює у хабарництві та зловживанні службовим становищем.

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