Колишнє керівництво «Укрхімтрансаміаку» запідозрили у розтраті 8,5 млн



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У 2013 році керівництво «Укрхімтрансаміаку» провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії

Співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати 8,5 мільйонів гривень при закупівлі обладнання державним підприємством «Укрхімтрансаміак».

Про це 12 липня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники задокументували, що у 2013 році керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на аміакопроводі.

За оцінками експертів, через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на 8,5 мільйонів гривень.

Слідчими СБУ колишньому заступнику директора ДП «Укрхімтрансаміак» оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, оголошено в розшук начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривіцького, якого прокуратура Київської області підозрює у хабарництві та зловживанні службовим становищем.