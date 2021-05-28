Колишня омбудсменка Лутковська стала адвокаткою партії Шарія

Валерія Лутковська за часів Януковича була уповноваженою з прав людини

Шарій висловила задоволення тим, що їх у суді захищатимуть «справжні професіонали своєї справи»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини за часів екс-президента-втікача Віктора Януковича Валерія Лутковська стала адвокатом партії скандально-відомого проросійського блогера Анатолія Шарія. Про це повідомила Ольга Шарій у своєму Telegram.

«А ось і наш сюрприз. До нашої команди супер юристів приєднується екс-заступник міністра юстиції, та уповноважена Верховної Ради з прав людини 2012-2017 років Валерія Лутковська», – йдеться у дописі.

Також Шарій висловила задоволення тим, що їх у суді захищатимуть «справжні професіонали своєї справи».

Додамо, що 28 квітня 2017 року завершилася п'ятирічнарічна каденція Лутковської на посаді уповноваженої Верховної Ради з прав людини.

Із 3 червня 2019 року Лутковська представляла Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи. У ТКГ вона за наказом Зеленського замінила Ірину Геращенко. Зеленський звільнив її 29 січня 2020 року.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність партії Шарія. ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Дана справа буде розглянута в ОАСК за спрощеним позовного провадження з викликом сторін.

25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Нещодавно політолог назвав джерело фінансування Шарія і закликав силовиків перекрити його.