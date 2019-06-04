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    Ексомбудсмен Лутковська замінить Геращенко у Тристоронній групі

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    <span>Екс-омбудсмен Валерія Лутковська</span> - Ексомбудсмен Лутковська замінить Геращенко у Тристоронній групі
    Екс-омбудсмен Валерія Лутковська

    Лутковська була на нараді Зеленського і Кучми

    Ексуповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську.

    Цю інформацію Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.

    «Я була на нараді президента України і голови делегації України у Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання», — сказала Лутковська.

    Нагадаємо, раніше за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі відповідала перший віцеспікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

    Валерія Лутковська з 24 квітня 2012 по 28 квітня 2017  обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

    Нині вона програмна директорка Українського інституту з прав людини.

    Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну групу з врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Другий президент покинув її в жовтні 2018 року з огляду на 80-річний вік. Кучма був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

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