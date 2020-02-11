Тристороння контактна група: Зеленський замінив Лутковську на генерала СБУ



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Валерія Лутковська перебувала на цій посаді з 3 червня 2019 року

Зеленський призначив нового представника України на переговорах у Мінську

Президент України Володимир Зеленський уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов’язків Валерію Лутковську. Про це йдеться в указі президента.

В указі Зеленського говориться «уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов’язків Валерію Лутковську».

Раніше ЗМІ писали, що Лутковська склала свої повноваження 29 січня.

Додамо, Геннадій Кузнєцов - генерал-майор Служби безпеки України. Керівник Центру спецоперацій по боротьбі з тероризмом СБУ (7 березня 2014-23 січня 2015).

Лутковська перебувала на цій посаді з 3 червня 2019 року.

Зауважимо, що 12 лютого в Мінську заплановане проведення чергового засідання ТКГ.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента.

Перед цим Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

Андрій Богдан, який сьогодні був звільнений Зеленським з посади глави Офісу президента, вже поміняв статус на своїй сторінці у «Фейсбук» у розділі «робота». Тепер там значиться інформація, що він працює адвокатом.