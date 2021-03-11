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    Суд розгляне заборону «Партії Шарія»

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    2 березня Анатолій Шарій з'явився у базі розшуку МВС&nbsp; - Суд розгляне заборону «Партії Шарія»
    2 березня Анатолій Шарій з'явився у базі розшуку МВС 
    Фото: Фейсбук Анатолія Шарія

    Судове засідання призначено на 6 квітня

    Міністерство юстиції просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити діяльність «Партії Шарія». ОАСК відкрив провадження за цим позовом. Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

    «Позивач просить суд витребувати у Служби безпеки України висновки експертів, які зазначені в листі Мін'юсту від 4 березня 2021 щодо протиправної діяльності політичної партії, і заборонити діяльність «Партії Шарія», – повідомили в суді.

    Дана справа буде розглянута у ОАСК за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання призначено на 6 квітня.

    Між іншим, на початку березня Шарій з'явився у базі розшуку МВС.

    Нагадаємо, 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук. Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

    Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

    Шарій наразі проживає в Іспанії. У соцмережах пропагандист активно постить фото про те, як він добре там проводить час.

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    Теги: МВС СБУ суд Анатолій Шарій Окружний адмінсуд
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