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    Коломойський вимагає визнати недійсною націоналізацію «ПриватБанку»

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    <span>Ігор Коломойський&nbsp; пішов у суд через націоналізацію &laquo;Приватбанку&raquo;</span> - Коломойський вимагає визнати недійсною націоналізацію «ПриватБанку»
    Ігор Коломойський  пішов у суд через націоналізацію «Приватбанку»

    Позов спрямований проти уряду України

    Екс-власники «ПриватБанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов спільно з компанією Triantal investments LTD звернулися в суд зі скаргою на націоналізацію банку.

    Про це повідомляється в постанові суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.

    Як повідомляється в тексті постанови, позивачі звернулися в Господарський суд Києва з проханням визнати недійсною націоналізацію банку. Зокрема, в позові просять визнати недійсним договір купівлі-продажу ПАТ «Приватбанк», у тих частинах, які зачіпають права та інтереси позивачів. Позов спрямований проти уряду України

    «При цьому зазначеного договору для належного дослідження і встановлення зазначених в позові обставин позивачі до матеріалів позовної заяви не додали», - відзначили в суді.

    За підсумками першого слухання суд прийняв рішення залишити позов без руху. Позивачі отримали 10 днів на те, щоб зібрати і надати на розгляд суду відсутні докази.

    Нагадаємо, рішення про націоналізацію ПАТ «ПриватБанк» було ухвалено 18 грудня 2017 року. 100% акцій найбільшого банку України перейшли у власність держави. Міжнародний валютний фонд підтримав таке рішення, зазначивши, що воно є важливим кроком у зусиллях української влади щодо збереження фінансової стабільності.

    Нагадаємо, суд наклав арешт на майно підприємств, підконтрольних колишнім власникам «ПриватБанку».

    Ігор Коломойський суд арешт Приватбанк майно
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