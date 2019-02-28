Коломойський вимагає визнати недійсною націоналізацію «ПриватБанку»



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Ігор Коломойський пішов у суд через націоналізацію «Приватбанку»

Позов спрямований проти уряду України

Екс-власники «ПриватБанку» Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов спільно з компанією Triantal investments LTD звернулися в суд зі скаргою на націоналізацію банку.

Про це повідомляється в постанові суду, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомляється в тексті постанови, позивачі звернулися в Господарський суд Києва з проханням визнати недійсною націоналізацію банку. Зокрема, в позові просять визнати недійсним договір купівлі-продажу ПАТ «Приватбанк», у тих частинах, які зачіпають права та інтереси позивачів. Позов спрямований проти уряду України

«При цьому зазначеного договору для належного дослідження і встановлення зазначених в позові обставин позивачі до матеріалів позовної заяви не додали», - відзначили в суді.

За підсумками першого слухання суд прийняв рішення залишити позов без руху. Позивачі отримали 10 днів на те, щоб зібрати і надати на розгляд суду відсутні докази.

Нагадаємо, рішення про націоналізацію ПАТ «ПриватБанк» було ухвалено 18 грудня 2017 року. 100% акцій найбільшого банку України перейшли у власність держави. Міжнародний валютний фонд підтримав таке рішення, зазначивши, що воно є важливим кроком у зусиллях української влади щодо збереження фінансової стабільності.

Нагадаємо, суд наклав арешт на майно підприємств, підконтрольних колишнім власникам «ПриватБанку».