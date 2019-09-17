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    Коломойський як павук, висмоктує всі ресурси з якогось об'єкта і потім кидає його, – Кушнірук

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    Бізнесмен ігор Коломойський - Коломойський як павук, висмоктує всі ресурси з якогось об'єкта і потім кидає його, – Кушнірук
    Бізнесмен ігор Коломойський

    У експертній раді Українського аналітичного центру виклали підбірку кейсів, що характеризують олігарха

    Українські політологи розкритикували слова українського олігарха Ігоря Коломойського щодо «невтручання в українську політику», йдеться у програмі «Особливий погляд», на «5 каналі».

    Олександр Палій розповів про серйозні загрози для України і аргументував свою думку можливістю олігарха «у будь-який вигідний для себе момент монетизувати свої інтереси».

    «Небезпека Коломойського для держави полягає в його дуже серйозному впливі – медійному, бізнесовому, через кадри, через зв'язки. Він у будь-який момент може легко це все монетизувати. Грубо кажучи, продати – хоч іноземній державі чи кому завгодно – щоб вийняти гроші і закрити свої питання. А далі виїхати у Швейцарію чи Ізраїль, чи будь-куди, як він вже робив», – попереджає політолог.

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    У експертній раді Українського аналітичного центру виклали підбірку кейсів, що характеризують олігарха. У списку потрапила ціла низка об'єктів, серед яких і штучне банкрутство найбільшої авіакомпанії «Аеросвіт», активи якої перейшли до «Міжнародних авіаліній України», які також належать умовній групі «Приват».

    «Особливість Коломойського полягає в тому, що він ніколи нічого не створює. Він заходить як павук і висмоктує всі ресурси з якогось об'єкта, поки є можливість, а потім це кидає, кидаючи всіх, хто опинився зав'язаним на ті чи інші активи», – заявляє голова експертної ради Борис Кушнірук.

    Серед інших голосних справ – націоналізація «Приватбанку», де розслідування компанії Kroll показано, що держава отримала банк зі збитками у щонайменше $5,5 млрд, а також встановлення тотального контролю на державній «Укрнафті» яка «активно використовувалась для збагачення саме Коломойського».

    Можна згадати і певні спортивні проєкти. «Українські уболівальники й досі не можуть пробачити бізнесмену загибель флагманів українського спорту», – наголошується у програмі. Приміром може слугувати футбольний клуб «Дніпро», який власник кинув напризволяще одразу після виходу команди до фіналу Ліги Європи.

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