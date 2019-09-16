Фактор Коломойського є основним ризиком для української економіки
Думки, які озвучує олігарх перетворюються на закони України
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Богдан не понимает, почему общество так интересует встреча президента и Коломойского.
Думается, общество бы меньше было озабочено этим вопросом, если бы у него не увели 5,5 млрд долларов и теперь бы не пытались сказать, что это все в порядке, грозя поставить под удар сотрудничество со всеми нашими западными партнерами.
Если бы обществу не предлагали заплатить 5 млрд грн авиакомпании олигарха. Если бы общество не было в шоке, от того, что олигарх взял под контроль принадлежащее этому обществу Центрэнерго. Если бы силовики в Украине не выступали на стороне олигарха, а не национальных интересов.
Если бы фактор Коломойского не был основным риском для украинской экономики в данный момент. Если бы озвученное Коломойским не становилось бы потом законом Украины.
Вроде достаточно причин для волнения.
Джерело: блог Сергія Фурси