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    Думки вголос

    Фактор Коломойського є основним ризиком для української економіки

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Ігор Коломойський - Фактор Коломойського є основним ризиком для української економіки
    Ігор Коломойський

    Думки, які озвучує олігарх перетворюються на закони України

    Мовою оригіналу

    Богдан не понимает, почему общество так интересует встреча президента и Коломойского.

    Думается, общество бы меньше было озабочено этим вопросом, если бы у него не увели 5,5 млрд долларов и теперь бы не пытались сказать, что это все в порядке, грозя поставить под удар сотрудничество со всеми нашими западными партнерами.

    Если бы обществу не предлагали заплатить 5 млрд грн авиакомпании олигарха. Если бы общество не было в шоке, от того, что олигарх взял под контроль принадлежащее этому обществу Центрэнерго. Если бы силовики в Украине не выступали на стороне олигарха, а не национальных интересов.

    Если бы фактор Коломойского не был основным риском для украинской экономики в данный момент. Если бы озвученное Коломойским не становилось бы потом законом Украины.

    Вроде достаточно причин для волнения.


    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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