Аслунд заявив, що «Коломойський має сидіти у в'язниці», – ЗМІ



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Старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Аслунд

Експерт зазначив, що президенту України Володимиру Зеленському, «при такому положенні справ не варто зустрічатися з Ігорем Коломойським»

Поява бізнесмена Ігоря Коломойського на Економічному форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) спровокувала неоднозначні заяви з боку зарубіжних експертів. Зокрема, старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Аслунд висловив жорстку позицію відносно Коломойського, заявивши, що той повинен сидіти у в'язниці, а не давати інтерв'ю в кулуарах Форуму YES. Так як у випадку повернення «Приватбанку» у власність Коломойського – Україна не отримає більше ніяких кредитів. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на «Першу шпальта».

Як заявив Аслунд, його обурив сам факт появи Коломойського на заході. «Якщо Україна поверне «Приватбанк», як того хоче цей чоловік – це буде повна катастрофа. Це буде хрест на всьому, що робить уряд. Країна більше не отримає ніяких кредитів. І взагалі я не розумію, якщо Коломойський бандит, і він пограбував «Приватбанк», чому він не сидить у в'язниці? Що взагалі тут відбувається?, — дивувався Аслунд.

Крім того, експерт зазначив, що президенту України Володимиру Зеленському, «при такому положенні справ не варто зустрічатися з Ігорем Коломойським». Єдине місце, за словами Аслунда, де вони можуть зустрітися – це суд.

Нагадаємо, в Києві проходить 16-а щорічна зустріч «Ялтинської європейської стратегії», яка цього року отримала назву «Щастя зараз». У кулуарах зібралися сотні гостей, представники Міжнародного валютного фонду (МВФ), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), підприємці, топ-менеджери, чиновники. Основною темою обговорення для них стала макроекономічна ситуація в країні та перші кроки нової влади.