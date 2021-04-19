Коломойський за незаконно виведені з Приватбанку гроші купив заводи у США – розслідування

Між 2006-м та 2016 роками Коломойський із партнерами володів 13 сталеливарними заводами в США

Американські журналісти розкрили масштабну мережу нерухомості та підприємств на території США, контрольованих Ігорем Коломойським і партнерами. Найбільша газета американського Піттсбурга Pittsburgh Post-Gazette опублікувала детальне розслідування незаконних угод Ігоря Коломойського в США.

Зазначається, що між 2006 та 2016 роками Коломойський із партнерами володів 13 сталеливарними заводами в різних регіонах США, які були придбані за гроші, незаконно виведені із Приватбанку. Також олігарху належали чотири офісні висотки в середмісті Клівленда та престижний готель на 484 кімнати.

За даними видання, на сталеливарних заводах Коломойського в США був дуже низький рівень дотримання техніки безпеки й регулярно траплялися інциденти, у яких зазнавали травм робітники. Значні порушення було зафіксовано і стосовно дотримання екологічних норм.

Через погане управління значну частину заводів із часом було закрито, що призвело до втрати значної кількості робочих місць. У деяких випадках через порушення в процедурі податкових відрахувань травмовані і звільнені працівники мали складнощі з отриманням належних їм виплат.

Pittsburgh Post-Gazette звертає увагу, що дії Коломойського розслідуються департаментом юстиції США та правоохоронними органами України.

Нагадаємо, 5 березня держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Після рішення США у Зеленського заявили, що «Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи».

Нагадаємо, оточення Коломойського на вугільній схемі поклало до кишень 370 млн грн.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

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