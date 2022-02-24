Воєнний стан в Україні: чи працюватиме інтернет та мобільний зв’язок?

Чи працюватиме мобільний зв'язок в Україні під час воєнного стану

Чи працюватиме в Україні мобільний зв’язок і інтернет, коли влада запровадить воєнний стан

Зранку, 24 лютого, в Україні оголошено воєнний стан через вторгнення військ РФ. Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану.

Зі свого боку оператори мобільного зв’язку запевнили, що навіть під час воєнного стану в Україні працюватиме мобільний інтернет та зв'язок. Про це повідомляє виданню AIN повідомили провідні телекомунікаційні компанії країни.

Мобільний зв’язок

У «Київстар» говорять, що сучасні мережі зв’язку, якщо потрібно, здатні міняти маршрутизацію трафіку через транзитні вузли, розташовані у різних містах України. Це дозволить забезпечувати зв’язок навіть у тих випадках, коли частину мережі буде пошкоджено.

Представники «Vodafone Україна» зазначили, що оператор має досвід роботи в умовах пандемії, локдауну, нестабільного електропостачання та в інших кризових випадках. А інфраструктура побудована в такий спосіб, щоб забезпечувати резервні лінії зв’язку для ризиків.

«Ми маємо резервне обладнання та резервні канали передачі даних в Україні та за її межами. У разі порушення функціонування одних — інші можуть підтримувати зв’язок на належному рівні», – коментують представники Vodafone.

За схожими принципами працює і мережа lifecell: «Дата-центри оператора та основні підсистеми мережі побудовано з необхідним резервуванням елементів ядра мережі, каналів передачі даних, виходів до інтернету тощо. Компанія здатна достатній час підтримувати працездатність обладнання навіть в умовах порушення енергоживлення за допомогою дизель-генераторів».

Також об’єкти телекомунікаційної мережі охороняються. Наприклад, у «Київстар» такі об’єкти охороняють цілодобово сім днів на тиждень. У «Vodafone Україна» також посилили збройну охорону важливих об’єктів, у тому числі, із залученням поліції.

Готуються оператори і до кібернетичних атак.

«Ми, зокрема, посилили зовнішній та внутрішній периметр компанії від можливих кібератак. Провели низку заходів щодо виявлення вразливостей та ризиків інформаційних систем компанії, провели пен-тести. Придбали додаткове обладнання для кіберзахисту», — говорять у «Vodafone Україна».

Інші великі оператори вживають схожих заходів, цілодобово моніторячи потенційні загрози.

Оператори також консультуються з державними органами, зокрема, із Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Інтернет

У компанії «Укртелеком» підкреслюють, що за надзвичайних обставин фіксований телефонний та оптичний інтернет-зв’язок більш захищені ніж мобільний — адже потрібно фізично пошкодити кабель, щоб їх перервати. Радіозв’язок, з іншого боку, можна глушити спецзасобами.

Ще один нюанс: у багатьох містах телефонні кабелі, а також кабелі оптичного інтернету знаходяться у кабельній каналізації під землею. А до будинків вони потрапляють через підвальні приміщення. Тож ризики пошкодження такого обладнання нижчі, аніж для, приміром, мобільної вишки.

«Телефонний зв’язок може працювати навіть без електроживлення в будинку (за умови використання телефону без радіозв’язку), адже живлення здійснюється з АТС, яка має резервні потужності у разі аварійного відключення електроенергії», – пояснюють в «Укртелекомі».

Проте частина провайдерів фіксованого інтернету заводить кабелі до будинків по дахах. Через це з’являється павутиння з кабелів, яке може бути пошкоджене. В селах у операторів оптичні лінії зв’язку часто йдуть по підвісах електроопор.

Але загалом, як роблять висновок в «Укртелекомі», комбінація фіксованого та мобільного телефонного зв’язків разом з оптичним інтернетом є стабільною.