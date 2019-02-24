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    Колумбія відкликала своїх дипломатів з Венесуели

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    Колумбія відкликала своїх дипломатів з Венесуели

    МЗС Колумбії пригрозив Мадуро відповідальністю в разі агресії проти дипломатів

    Колумбія вирішила відкликати своїх дипломатів з Венесуели і оголосив, що вони повернуться додому в самий найближчий час. Про це заявив глава МЗС Колумбії Ольмеса Трухільо.

    В його заяві, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства, зазначено, що це робиться "з метою збереження життя і недоторканності колумбійських дипломатів".

    Також Трухільо підкреслює: "адміністрація узурпатора Мадуро понесе відповідальність за будь-який акт агресії або порушення прав колумбійських дипломатів у відповідності з міжнародними нормами в найближчі години або дні".

    Зазначимо, що Богота не визнає законність перебування Ніколаса Мадуро на посаді президента Венесуели. У той же час Колумбія визнає і підтримує лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, якjuj оголошено в. о. президента.

    МЗС Колумбія
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