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    Командувач ВМС розповів, яку техніку з Криму Росія хоче передати Україні

    Командувач наголосив, що до заяви Путіна про техніку варто ставитися з обережністю, щоб не стати «розмінною картою в кремлівській грі»
    Українська військова техніка, яка залишилася на території анексованого Криму, не є «мотлохом», як її називають в Російській Федерації. Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко в ефірі телеканалу «112 Україна». «На період анексії Криму - з восьми бойових кораблів не на ходу був тільки
    • Сьогодні, 02:19
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    Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко
    Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко

    Командувач наголосив, що до заяви Путіна про техніку варто ставитися з обережністю, щоб не стати «розмінною картою в кремлівській грі»

    Українська військова техніка, яка залишилася на території анексованого Криму, не є «мотлохом», як її називають в Російській Федерації. Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «На період анексії Криму - з восьми бойових кораблів не на ходу був тільки один ВДК «Альшанский». Там потребували ремонту головні двигуни. Те, що кажуть, що був «мотлох» - це не відповідає дійсності», - сказав він.

    Воронченко розповів, що в Криму залишилася берегова техніка - два батальйони БМП і стільки ж БТР (були готові до використання, БТР вимагали ремонту на 15-20%). Також там перебували сім дивізіонів артилерії та чотири мінометні батареї (в цілому стані). Авіатехніка, що була в стані експлуатації, зараз знаходиться на території України.

    Командувач наголосив, що до заяви Путіна про техніку варто ставитися з обережністю, щоб не стати «розмінною картою в кремлівській грі». Також він додав, що крейсер «Україна», якщо буде доведений до боєготовності, перейде до ВМС. Але в руках РФ залишилися всі комплектуючі, а «його переобладнання - це вже застарілий проект».

    Як повідомляв «Главком», Путін хоче віддати Києву те, що лишилося від українських кораблів в окупованому Криму.

    Росія начебто навіть готова допомогти транспортувати той металобрухт до Одеси.

    Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав заяву Путіна  «принизливою подачкою»..

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