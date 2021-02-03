Ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Гнутового

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Гнутового. Бойовики відкривали вогонь з автоматичної станкового гранатомета.

У результаті ворожих пострілів жоден український військовий не постраждав.

«Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо 3 лютого, президент Зеленський доручив провести інспекцію українських позицій на Донбасі. В рамках інспекції перевірять стан готовності українського війська до виконання завдань за призначенням. Перевірка також спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності військових до виконання завдань.

Між іншим, як з'ясувалося, Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» - це російські проєкти, які не мають жодного стосунку до Збройних сил України.

Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

Також нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.







