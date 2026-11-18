18 листопада в Україні відзначають День сержанта Збройних Сил України, а у світі – Всесвітній день запобігання сексуальній експлуатації та насильству щодо дітей та Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ. Православні вшановують пам'ять святих мучеників Платона й Романа. До кінця року залишається 43 дні.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День сержанта Збройних Сил України

Це свято було встановлене Указом Президента України у 2019 році, відзначається щорічно 18 листопада. Дата присвячена вшануванню високої ролі сержантського та старшинського складу ЗСУ як ключових лідерів у військовій ланці. Сержанти виступають основою професійної армії, відповідаючи за навчання, виховання та безпосереднє керівництво особовим складом у бойових умовах.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день запобігання сексуальній експлуатації та насильству щодо дітей

Щороку 18 листопада відзначають Всесвітній день запобігання та зцілення від сексуальної експлуатації, насильства і жорстокого поводження щодо дітей. Дату проголосила Генеральна Асамблея ООН у 2022 році, щоб привернути увагу до проблеми насильства щодо дітей та необхідності посилювати їхній захист як в офлайн-, так і в онлайн-середовищі.

День покликаний нагадати про важливість профілактики таких злочинів, захисту прав дітей, доступу постраждалих до допомоги та правосуддя. Окрему увагу приділяють запобіганню повторній травматизації дітей, збереженню їхньої гідності та створенню безпечного середовища для повідомлення про випадки насильства.

Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ

Щороку 17 листопада у світі проводять заходи до Всесвітнього дня боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Дата покликана підвищити обізнаність про захворювання, його симптоми та фактори ризику, а також наголосити на важливості профілактики, ранньої діагностики й лікування.

День Міккі Мауса

Щороку в День Міккі Мауса, веселого і вічного персонажа, який став синонімом та візитівкою компанії Волта Діснея, відзначають День народження Міккі й Мінні Маусів. Цей особливий день, який припадає на 18 листопада, відзначає річницю першої появи Міккі на екрані в 1928 році. Шанувальники по всьому світу обʼєднуються, щоб вшанувати миле мишеня, з якого все почалося.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих мучеників Платона та Романа

18 листопада за новим стилем (раніше 1 грудня) православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона та Романа, які постраждали за свою віру в IV столітті.

Платон був родом із Галатії. Ще в юності він проповідував християнство, за що був схоплений і приведений на суд до правителя Агріппіна. Його піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Платон мужньо відмовився відректися і був обезголовлений.

Роман був дияконом у Кесарії. Він викрив правителя Азана за його жорстокість та ідолопоклонство. Роман, як і Платон, відмовився відректися від віри, був підданий тортурам, а згодом також страчений.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки, пов'язані з приходом зими:

Якщо на Платона і Романа тепло, то зима буде теплою.

Якщо цього дня йде дощ – чекайте на сніжну та вологу зиму.

Якщо вітер дме сильно, зима буде суворою і з частими хуртовинами.

Яка погода 18 листопада, такою буде і вся зима.

Що не можна робити

Сваритися, лихословити та бажати комусь зла.

Важко працювати без нагальної потреби.

Прибирати, прати, прасувати та займатися рукоділлям.

Відмовляти тим, хто просить про допомогу або милостиню.

Вживати алкоголь.

Їсти м’ясні продукти – 18 листопада триває Різдвяний піст.

Приймати важливі рішення та робити великі покупки.

Історичні події

1626 рік – у Римі Папа Римській Урбан VIII освячує собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап;

1654 рік – починається оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої;

1838 рік – Тарас Шевченко завершує перший (втрачений) варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря»;

1883 рік – у США вводять єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час;

1918 рік – перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському;

1918 рік – проголошують незалежність Латвійської Республіки; першим очільником уряду стає Карліса Улманіса;

1928 рік – на екрани виходить мультфільм «Пароплавчик Віллі» виробництва компанії Волта Діснея;

1935 рік – розпочинається Варшавський процес над групою членів ОУН;

1935 рік – у Ризі відкривають Монумент Свободи;

1978 рік – в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти «Храм Народів» покінчують життя самогубством;

1990 рік – Мстислав Скрипник прибуває зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбувається його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 рік – Сенат США скасовує обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України;

2007 рік – внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) гине 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Іменини

День ангела святкують: Платон, Роман, Анастасія, Лариса.