Сьогодні, 18 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Хмарно в Україні. Помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокримь снігом, у більшості південних областей вночі без істотних опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°, у північно-східній частині 5-10°.
Прогноз погоди на 18 листопада
Укргідрометцентр
У середу, 18 листопада, у Києві хмарно. Дощі. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.
Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.
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