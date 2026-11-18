Сьогодні, 18 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр» .

Хмарно в Україні. Помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі, в Карпатах з мокримь снігом, у більшості південних областей вночі без істотних опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і на сході та південному сході країни пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 8-13°, у північно-східній частині 5-10°.

Прогноз погоди на 18 листопада Укргідрометцентр