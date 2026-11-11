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Лукашенко після візиту до Путіна звернувся до Польщі із пропозицією

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лукашенко після візиту до Путіна звернувся до Польщі із пропозицією
Самопроголошений президент Білорусі раптово змінив ставлення та запропонував діалог Польщі
фото: кадр з відео

Білоруський диктатор заявив про прагнення Мінська відновити діалог із Варшавою та закликав відмовитися від конфронтації

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним звернувся до Польщі із пропозицією відновити діалог. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його заяву.

Відповідну заяву Лукашенко зробив у привітанні польському народу з нагоди Національного дня незалежності, який відзначають 11 листопада. Він зазначив, що відносини між Білоруссю та Польщею останнім часом суттєво ускладнилися, однак Мінськ готовий до їхнього покращення.

«Упевнений, що через обмін заборонами та санкціями, огорожі й стіни подолати ці обставини неможливо. У нас різні позиції щодо низки проблем – так було і буде. Питання в тому, чи зможемо ми ставитися до цієї ситуації з розумінням і налаштованістю на діалог, без конфронтації та звинувачень», – заявив Лукашенко.

Він наголосив, що Білорусь готова до взаємного підходу та прагне відновлення контактів із Польщею.

«Ми твердо впевнені: на образі сусіда свого щастя не побудувати. Лише шляхом відновлення справжньої поваги та довіри можна впоратися з будь-якими труднощами, повернутися до конструктивного розвитку комунікації, відродити успішну співпрацю заради нашої спільної користі та майбутнього нащадків», – додав білоруський лідер.

Нагадаємо, 9 листопада Лукашенко зустрівся з Путіним у Кремлі. Під час переговорів сторони обговорювали двосторонні відносини, співпрацю в межах Союзної держави та міжнародну ситуацію.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до його країни прибули майже пів мільйона українців. Він запевнив, що білоруська влада забезпечує їх житлом, роботою, медичними послугами та освітою.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Польща санкції переговори

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