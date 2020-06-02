Вибори мера Києва: Тищенко зібрався на праймеріз від «Слуги народу»



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Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко підтвердив, що побореться з однопартійцями за шанс стати мером Києва

Тищенко, який впродовж останнього року опинився у низці скандалів, заявив, що виступає за нові та чесні правила

Народний депутат від фракції «Слуга Народу» Микола Тищенко повідомив, що йде на внутрішньопартійні праймериз за номінацію на вибори міського голови Києва.

Про це він повідомив в Instagram.

«Я відчуваю досить потужну підтримку киян як столичний мажоритарник і не можу їх підвести!», — зазначив політик.

Тищенко також звернувся до своїх однопартійців, які також братимуть участь у праймериз, із закликом «пропонувати конструктив».

Він зазначив, що виступає за нові підходи, за нові та чесні правила, за нові ідеї та сенси.

Нагадаємо, нещодавно в Україні розгорівся неабиякий скандал через те, що київський ресторан «Велюр» попри карантин продовжує приймати VIP-гостей. Його власником є нардеп Микола Тищенко.

За даними ЗМІ, Тищенко з громадянином Володимиром Сітаком є бізнес-партнерами в ресторанах «Велюр», «Сейф», «Рішельє», «Квітень», «Тургенеф», «Три виделки» і Coin.

Згодом стало відомо, що магазин косметики дружини Тищенка працює під час карантину.

Як відомо, у президентській партії «Слуга народу» кілька десятків нардепів 19 травня звернулися до Володимира Зеленського з проханням провести публічні праймеріз (внутрішньопартійні вибори, - ред.) з відбору кандидатів на посаду мера столиці та голів міст обласного значення.

Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».

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