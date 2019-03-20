Комітет Ради підтримав петицію щодо легалізації медичного канабісу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутати вирішили звернутися до Кабміну з проханням вилучили канабіс з переліку «наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини підтримав електрону петицію про законодавче врегулювання медичного канабісу, що набрала на сайті парламенту понад 25 тисяч голосів. Петицію підтримали всі присутні члени комітету.

Про це повідомляє «Громадське».

На засіданні вирішили створити робочу групу, до якої залучать представників інших профільних комітетів. Вона напрацьовуватиме проект закону про врегулювання медичного застосування канабісу.

Також на комітеті вирішили звернутися до Кабміну з проханням вилучили канабіс з переліку «наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Раніше повідомлялося, що петиція до Верховної Ради з вимогою легалізувати використання канабісу у медичних і наукових цілях набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду її комітетом парламенту.

Автори петиції вимагають законодавчо врегулювати доступ пацієнтів до препаратів з канабісу під час лікування хронічного болю та низки інших хвороб, у тому числі, хвороби Альцгеймера, Паркінсона, втрати ваги під час СНІДу, а також різних форм склерозу та інших важких хвороб.

Парламентарів закликали шляхом зміни законодавства створити належні умови для повноцінного застосування рослин у медичній та науковій діяльності, в тому числі, з метою розробки, клінічних досліджень та державної реєстрації лікарських засобів чи протоколів лікування, що передбачають використання продуктів з вмістом канабіноїдів.

Також петицією вимагається врегулювати питання легального обігу продуктів, що містять канабіноїди.

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприятилегалізації медичного канабісу.

Супрун пояснила, що медичний канабіс застосовують при таких захворюваннях як хвороба Альцгеймера, ракові захворювання, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, в тому числі хвороба Крона та виразковий коліт, множинний склероз, а також епілепсія.

Як повідомлялося, у США у вишах почали відкривати програми підготовки фахівців з канабісу.